Unvergessliches Erlebnis in Mönchengladbach : Ein Hund, ein Irrlauf und das Happy-End

Nach dem aufregenden ersten Weihnachtstag war Hund Pucky wahrscheinlich genauso geschafft wie in diesem Moment. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Freundliche Helfer aus Mönchengladbach machten aus einer Odyssee ein Weihnachtsmärchen. Eine Düsseldorfer Familie sagt Danke.

Von Gabi Peters

Diesen Tag in Mönchengladbach wird die Düsseldorfer Familie Meier-Schade niemals vergessen. Und das liegt nicht am Wetter – es war regnerisch. Das liegt vielmehr an den „so was von freundlichen, netten und hilfsbereiten Menschen“, die den Meier-Schades in der Vitusstadt begegnet sind. Weil der Tag in Mönchengladbach aber gleichzeitig auch so nervenaufreibend und teilweise sogar panik-behaftet war, „haben wir uns gar nicht richtig bedankt“, befürchtet Ute Meier. Das soll jetzt nachgeholt werden.

Aber erst einmal die Vorgeschichte dazu: Es sollte ein besinnlicher Weihnachtskaffee-Nachmittag werden, zu dem die Düsseldorfer Familie nach Mönchengladbach eingeladen war. „Mein Bruder will heiraten, wir trafen uns mit unserer Schwägerin in Spe“, berichtet Ute Meier. „Die Familien sollten sich kennen lernen.“ Dies geschah auch, nur anders als alle gedacht hatten.

Info Auszug aus dem Dankes-Gedicht Man ließ sie gehen, ohne Bedenken, so gegen vier Pucky kennt sich ja aus, bald sind sie wieder hier Es wurde bald fünf, von den Beiden keine Spur Die haben sich verlaufen, wo bleiben sie nur? Knut kennt sich hier nicht aus und kein Handy dabei Was wird er jetzt machen, oh weih oh weih

Denn plötzlich kam Pucky ins Spiel. Der Golden Retriever der künftigen Braut, der sich angesichts der vielen Gäste zunächst ins Eckchen verzogen hatte, baute sich vor versammelter Mannschaft, genauer gesagt zehn Leuten, auf und forderte sein Recht auf einen Gassi-Gang ein. Ute Meiers Mann, der einzige Raucher in der Runde, erklärte sich sofort bereit. Schließlich konnte er sich so im Freien eine Zigarette anzünden. Dass er sich nicht in Mönchengladbach auskennt, machte ihm nichts. Im festen Glauben, der Hund werde schon wissen, wie es zurück zum heimischen Körbchen geht, merkte sich der freiwillige Gassi-Gänger die Route nicht. Er folgte dem Hund und dieser einer Fährte.

Nach etwa anderthalb Stunden, es regnete und dämmerte bereits an diesem ersten Weihnachtstag, fragten sich der Rest der Familie schon ein bisschen besorgt, wo Retriever und Mann denn blieben. Ute Meier ahnte da bereits, dass ihr Mann sich verlaufen hatte. Dass dieser auch kein Handy dabei hatte, machte sie aber nicht unruhig. „Ich sagte meinem Bruder, dass es Pucky irgendwann doch bestimmt nach Hause ziehen wird. Der meinte aber: ,Ja, vielleicht in fünf Stunden, wenn er müde wird’“, erzählt die Düsseldorferin.

Den Gassi-Gänger zog es nach zwei Stunden energisch zurück zur Gästerunde, Pucky dachte aber nicht daran. Ute Meiers Mann, Knut Schade, wurde langsam unruhig: Das tierische Navi funktionierte nicht, er selber wusste weder die Adresse seiner Weihnachtskaffee-Verabredung noch den Nachnamen seiner Fast-Schwippschwägerin, und sein Handy hatte er auch nicht dabei. Dazu kam: Bei dem Regenwetter war niemand unterwegs – bis auf zwei Personen. Irgendwann kreuzte ein Paar Knut Schades Weg. Er sprach es an, berichtete, was geschehen war und fragte, was man nun tun könne. Alle waren sich einig: Da hilft nur, die Polizei, den Freund und Helfer, anzurufen.

Tatsächlich fand die Polizei die Adresse heraus – über den Namen von Ute Meiers Bruder. „Er hatte sich zum Glück schon an seiner neuen Wohnadresse angemeldet.“ Die freundlichen Polizisten boten, sogar an, Knut Schade und Pucky zurück zu fahren. Immerhin hatten sich Hund und Gassi-Gänger sechs Kilometer vom Weihnachtskaffee entfernt, und es regnete immer noch.

Ende gut, alles gut? Noch nicht. Der Mensch nahm das freundliche Angebot der Polizisten gerne an, der Hund nicht. Pucky weigerte sich in den Streifenwagen zu springen. Die Freunde und Helfer versuchten es noch einmal mit einem Bully, der geräumiger ist als ein Streifenwagen und deshalb herbeigeschafft wurde. Pucky weigerte sich immer noch. „Der Hund steigt in kein fremdes Auto ein, haben wir später erfahren“, berichtet Ute Meier. Die Polizisten wussten es nicht und lockten den Golden Retriever. Auf das geneigte Drängen reagierte der Hund jedoch panisch. Er wand sich aus dem Halsband und lief auf die Straße. „Das führte dazu, dass die Polizei auch noch ein Straßenstück absperren musste“, sagt die Düsseldorferin. „Mit Blaulicht natürlich.“

Das Mönchengladbacher Paar erklärte sich dann bereit, zur besagten Adresse zu fahren und Bescheid zu geben, damit Ute Meiers Bruder und Frau in Spe mit dem Pucky-geeigneten Auto anreisen.