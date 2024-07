Polizei Mönchengladbach ermittelt Ein Hinterhof voller Diebesgut

Die Polizei ist am Dienstag, 2. Juli, einem Zeigenhinweis nachgegangen, der sich als sehr hilfreich erwies: Die eingesetzten Beamten fanden in einem Innenhof an der Dessauer Straße mehrere Fahrräder, die aus Diebstählen stammen oder zumindest stammen könnten. In einem Hinterhof an der Aachener Straße stellte die Polizei später in einem anderen Fall ein zuvor entwendetes Motorrad sicher.