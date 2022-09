Plätze in der Vitusstadt : Wo man in Mönchengladbach das Glück findet

Der Anblick der bunten Schafe in der Wallstraße lässt den Betrachter unwillkürlich schmunzeln. Foto: Droste Verlag/ Karin Wemhöner/Karin Wemhöner

Mönchengladbach Karin Wemhöner stellt in ihrem neuen Buch „Glücksorte in Mönchengladbach“ vor. Ob beim Sport, in der Natur, beim Einkaufsbummel oder in einem Café: Ein Treffen mit Fortuna ist jederzeit möglich.

Mit dem Glück ist es so eine Sache: Soll man es aktiv suchen oder kommt es von ganz allein? Und wo steckt es eigentlich, das Glück? Die Autorin Karin Wemhöner hat darauf gleich 80 Antworten gefunden. In ihrem Buch stellt sie Glücksorte in Mönchengladbach vor.

Info Was sonst noch wichtig ist Autorin Karin Wemhöner wurde 1967 geboren. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als Werbetexterin. Buch „Glücksorte in Mönchengladbach“ ist im Droste Verlag erschienen, 168 Seiten, 15,99 Euro, ISBN 978-3-7700-2392-9

Dass der Duft frisch gerösteten Kaffees glücklich macht, verstehen auch jene, die lieber Tee als Kaffee trinken. Das Glückspotenzial von Muskelkater zu erkennen, ist schon schwieriger. Da hilft Karin Wemhöner gerne aus. Die Muskelkater-Rundwege in der Altstadt und in Rheydt sind Orte, an dem sie dem Glück begegnet ist. Zum einen, weil man auf den Strecken an Sehenswürdigkeiten wie dem Skulpturenpark oder dem Maria-Lenssen-Garten vorbei kommt. Zum anderen, weil bei der Bewegung das Glückshormon Dopamin durch den Körper fließt.

Autorin Karin Wemhöner hat in Mönchengladbach Glücksorte aufgespürt. Foto: Droste Verlag/ Karin Wemhöner/Karin Wemhöner

Karin Wemhöner schaut von außen mit liebevollem Blick auf die Stadt. Sie lebt nicht in Mönchengladbach, ist der Stadt aber seit ihrer Jugend verbunden. In den 1980er Jahren ist sie oft in der Altstadt ausgegangen. Heute schätzt die 54-Jährige die ruhigen Plätze. Das gilt besonders für die kulinarischen Orte und die Natur. Ihr kleiner Streifzug durch die Gastronomie reicht vom Café Lax Legère in der Wallstraße mit seinen Fado-Abenden, dem Café Traumfabrik in der Regentenstraße, den Eisdealern bis hin zu Restaurants wie dem Kult & Genuss in Rheydt oder dem van Dooren am Schillerplatz.

Der Muskelkater-Rundweg kann ebenfalls Glücksgefühle auslösen. Foto: Droste Verlag/ Karin Wemhöner/Karin Wemhöner

Das Buch „Glücksorte in Mönchengladbach“ zeigt den Lesern, dass das Glück direkt vor der Haustür liegt. Zum Beispiel im Bunten Garten mit seiner Pflanzenvielfalt und seiner jahreszeitlich wechselnden Farbenpracht oder im Schmölderpark, in dem sich Naturerlebnis und Lyrik im Gedichtweg vereinen. „Ich war überrascht, wie grün Mönchengladbach ist“, sagt Wenhöner. Und welche andere Stadt hat schon eine Traumstraße?

Welche Stadt hat eine Traumstraße? Mönchengladbach! Foto: Droste Verlag/ Karin Wemhöner/Karin Wemhöner

Museum, Wasserturm, Hugo Junkers Hangar, Gotcha-Spiel, Schallplatten-Laden, Freibad, Kleinkunstbühne, Konsumtempel, Frisör oder Trampolin-Park: Das Glück hat viele Interessen. Das macht es leichter, ihm zu begegnen.

Wer bei der Lektüre des Buches doch nicht in Mönchengladbach fündig wird, braucht nicht verzweifeln. Denn auch an diejenigen hat Karin Wemhöner gedacht: Vier ihrer Glücksorte liegen nicht direkt in der Stadt, sondern in der Umgebung. In Kaldenkirchen ist die Sequoiafarm mit über 60 Jahre alten Bergmammutbäumen. In Süchteln sitzt man mit dem Glück in einem Boot und paddelt auf der Niers, in Korschenbroich kommt das Glück ganz entspannt in der Asia-Therme und in Liedberg lockt das Glück zu historischen Fachwerkhäusern und dem Schloss.

Auch Architektur wie das Haus Irskens kann glücklich machen. Foto: Droste Verlag/ Karin Wemhöner/Karin Wemhöner