Mönchengladbach: Ein Besuch auf dem Rheydter Wochenmarkt

Mönchengladbach Die Marktbeschicker spüren die Folgen des Wetters. Obst und Gemüse haben unter den sehr hohen Temperaturen gelitten. So hatte besonders die Kartoffelsorte „Rote Désirée“ darunter zu leiden, denn die Ernte fiel sehr viel kleiner aus

Theresa Rosiny vom Lenßenhof verkauft auf dem Markt Obst und Gemüse allerlei Sorten. Der Lenßenhof hat seit zehn Jahren seinen festen Platz auf dem Rheydter Markt „Wir kaufen nur das Obst zu. Das Gemüse ist aus eigenem Anbau. Die Menschen kaufen bei uns vor allem Kartoffeln und Salat, aber auch Tomaten werden gerade sehr nachgefragt.“ Allerdings berichtet sie, dass die Ernte dieses Jahres aufgrund der gewaltigen und vor allem lang anhaltenden Hitze sehr knapp ausgefallen sei und sich die Folgen bei einigen Gemüsesorten bemerkbar machen. „Aufgrund der Trockenheit ist es wichtig, die Felder oft zu bewässern, denn es gibt ja keinen Regen und die Pflanzen würden eingehen. Außerdem machen die vielen Kartoffelkäfer der Ernte zu schaffen. Besonders die Kartoffelsorte „Rote Désirée“ hatte darunter zu leiden, denn die Ernte fiel sehr viel kleiner aus. Den Fenchel muss man länger kochen, da er so hart geworden ist. Beim Obst war es nicht ganz so schlimm, aber vor allem den Erdbeeren fehlte das Wasser.“ Für sie ist es wichtig, dass man beachtet, in welcher Saison man sich gerade befindet und das Obst und Gemüse regional und nicht aus dem Ausland aufkauft. „Wenn für das Obst oder Gemüse, worauf man gerade Lust hat, nicht die richtige Saison ist, sollte man warten und stattdessen das essen, was angebaut wird. Ansonsten kann man auch einfach das zubereitete Gemüse einfrieren, wenn gerade die passende Saison ist.“

Es sind an diesem Tag auf dem Marktplatz auffallend wenige Stände zu sehen. Neben den Verkaufsständen für Käse, Plätzchen und Blumen gibt es deutlich mehr Platz für weitere Stände. Doch auch an der Ernte von Helmut Lehnen, der in Winkeln einen eigenen Hof betreibt, sind die Folgen des Wetters nicht spurlos vorbeigegangen. Die Trockenheit hat bei ihm über die Hälfte seines Ertrags vernichtet. „Es gab um die vier Monate keinen Regen mehr und die Felder mussten vor der Ernte nass gemacht werden, was normalerweise nicht der Fall ist. Dadurch, dass die Ernte so gering ausgefallen ist, steigen auch die Preise und das Futter für die Kühe reicht nicht.“ Auch Helmut Lehnen zieht das hiesige Obst und Gemüse dem Aufgekauften aus anderen Ländern vor. „Wenn man sich gesund ernähren will, braucht man nicht mehr. Aber die Menschen sind oft zu bequem, um sich frisches Gemüse zu kaufen und etwas daraus zu machen. Man muss sich mit dem gesunden Kochen beschäftigen. Viele Mahlzeiten sind auch schnell zubereitet und viel gesünder als Fertigessen. Ernährung ist das A und O.“ Er empfiehlt vor allem die Bohnensuppe. Von zwei Kilogramm Bohnen kann für die ganze Familie gekocht werden.