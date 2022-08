Brauchtum in Mönchengladbach : Eickener Schützenvereine feiern erstmals gemeinsam

Mönchengladbach „Auf zur Eickener Prunk- und Bäukirmes“ heißt es Ende August. Denn dann feiern die beiden Eickener Schützenbruderschaften zusammen. Das ist ein Novum.

Es tut sich etwas in Eicken: Zum ersten Mal feiern die beiden Bruderschaften „St. Vitus und Martinus Eicken“ und der „Bürgerschützenverein St. Franziskus Untereicken“ ein gemeinsames Schützenfest. In vielen Gesprächsrunden wurden zweckmäßige, verbindende Aktivitäten für eine erste Eickener Prunk- und Bäukirmes der beiden Vereine besprochen und anschließend zu einem Programm gebündelt.

Aus einer Not heraus? „Nein, absolut nicht!“, antworten unisono die beiden Präsidenten Detlef Brunen und Stefan Model auf die Frage nach einem ausschließlichen finanziellen Zwang für dieses Vorhaben. Ihre Hoffnung ist, dass am Ende des Monats etwas Großes in Eicken entsteht. Ein besonderes Schützenfest, das dem Stadtteil in der Mitte der Stadt angemessen ist. Bürger und Schützen feiern nach dem erarbeiteten Konzept unter einen Dach in der Festhalle und sehen sich bei den Paraden und Aufzügen auf den Straßen, so die Vorstellung der beiden Verantwortlichen.