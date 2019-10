Straßensperrung in Eicken : Ein Verletzter bei Feuer in Mönchengladbach - Haus vermutlich unbewohnbar

Mönchengladbach Bei einem Brand in Mönchengladbach ist eine Person verletzt worden. Das Feuer beschädigte ein Haus so stark, dass es wohl nicht mehr bewohnbar ist. Die Feuerwehr ist auch am Morgen noch im Einsatz, es gibt Sperrungen.

Seit dem frühen Montagmorgen ist die Feuerwehr in Mönchengladbach im Einsatz. Gegen 4.50 Uhr war an der Eickener Straße im Stadtteil Eicken in einem Haus ein Feuer ausgebrochen. Ein Busfahrer der NEW hatte den Brand gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Auch zahlreiche Anwohner riefen die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen die zweite Etage und der Dachstuhl des Hauses in Brand, wie die Feuerwehr am Morgen berichtete. Sieben Menschen wurden in Sicherheit gebracht, einer von ihnen erlitt Verletzungen. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Trupps führten von außen, zum Teil über Drehleitern, die Löscharbeiten durch. Ein Innenangriff im Gebäude war laut Feuerwehr nicht mehr möglich. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr ist das Wohnhaus so schwer beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Auch das Nachbarhaus ist in Teilen beschädigt.

Ein Statiker des Bauordnungsamtes überprüft die Gebäude auf ihre Standsicherheit. Die Eickener Straße ist derzeit zwischen Steinmetzstraße und Marienkirchstraße voll gesperrt.

Die Feuerwehr wird mindestens noch eine Stunde im Einsatz sein. Insgesamt sind rund 45 Kräfte im Einsatz. Die evakuierten Menschen werden in einem Bus betreut.

(mba)