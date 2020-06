Schädlingsbekämpfung in Mönchengladbach : Eichenprozessionsspinner werden jetzt gefährlich

Die Eichenprozessionsspinner sind für Menschen gefährlich. Foto: Armin Fischer Foto: Armin Fischer ( arfi )/Fischer, Armin (afi)

Mönchengladbach Die Raupe entwickeln gerade ihre Gifthaare, die bei Menschen heftige Reaktionen auslösen können. In der Stadt wurden schon über 130 Nester gefunden. Wer selbst welche entdeckt, kann diese an die Mags melden.

Baumkontrolleure der Mags sind zurzeit täglich auf der Suche. Im Visier: der Eichenprozessionsspinner. Die Raupe tritt gerade in ein gefährliches Stadium ein. Sie hat zwar schon früh ihre Brennhaare, das allergieauslösende Gift entwickelt die Raupe jedoch erst ab dem dritten Larvenstadium.



Wie schlimm ist der Befall? Die Mags hat bereits weit über 135 Nester im Stadtgebiet entfernt. „Wir kontrollieren verstärkt an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Sportanlagen. Überall, wo es viel Publikumsverkehr gibt“, sagt Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen. Das „Highlight“ sei auf dem Willicher Damm gefunden worden. „Dort wurden aus einem Baum 61 Nester entfernt, normal sind zwischen fünf und zehn Nester“, berichtet Anne Peters. Laut Berichten der Kontrolleure waren auch schon fußballgroße Gespinnste an Bäumen gefunden worden. Der Niersverband hat bereits im April vorbeugend potenzielle Wirtsbäume des Eichenprozessionspinners mit einem biologischen Insektizid spritzen lassen. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Sprecherin Margit Heinz. Doch auch beim Niersverband ist der Kampf gegen die Raupe noch nicht abgeschlossen. Bäume in direkter Nähe zur Niers seien aus Gewässerschutzgründen nicht gespritzt worden. Sie würden nun kontrolliert und gesondert behandelt. Die Nester werden abgesaugt, so wird es auch im Stadtgebiet gemacht.



Wo tritt der Eichenprozessionsspinner am häufigsten auf? Wie der Name schon sagt, besiedeln die Tiere bevorzugt Eichen, nur vereinzelt andere Baumarten. Da der Prozessionsspinner ein nachtaktiver Schmetterling ist, der vom Licht angezogen wird, sind beleuchtete Stellen häufig befallen. Auch warme, tagsüber von der Sonne beschienene Bäume werden gerne bezogen. Nester baut der Eichenprozessionsspinner in den oberen Astgabelungen oder direkt am Stamm der Eiche. Da die Raupen auch Bäume an Straßenrändern und auf Autobahn-Rastplätzen besiedeln, bekämpft auch Straßen.NRW das Tier.



Woran erkenne ich den Eichenprozessionsspinner? Die behaarten Raupen leben in großen Kolonien, die oft in mehrreihigen Prozessionen über die Bäume ziehen. Die Tiere bilden an Bäumen normalerweise tennisballgroße Gespinstnester.



Was mache ich, wenn ich ein Nest entdecke? Bloß nicht nah herangehen. Ruhig bleiben. Die Insekten werfen ihre Haare erst ab, wenn sie sich bedroht fühlen. Nester, die sich im städtischen Parks, öffentlichen Anlagen und Einrichtungen befinden, können der Mags unter der Nummer 02161 491010 oder unter service@mags.de gemeldet werden. Bei Nestern auf privatem Gelände sollten vom Eigentümer Spezialfirmen informiert werden.



Was mache ich, wenn ich befürchte, mit den Raupenhaaren in Kontakt geraten zu sein? Sofort die Kleider wechseln, duschen, Haare waschen. Im Zweifel, einen Arzt aufsuchen.