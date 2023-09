Volksbank in Mönchengladbach Hohe Auszeichnung für Fred Hendricks

Fred Hendricks, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank, ist bei der Vertreterversammlung der Genossenschaftsbanken mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet worden. Hendricks wurde der Ehrenbrief vom Verband der Regionen, dem Interessen- und Prüfungsverband der Volks- und Raiffeisenbanken mit Sitz in Frankfurt, überreicht. Seit 30 Jahren ist er der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bank. „Erstens ist dies Ausdruck unserer Beständigkeit und tiefen Verwurzelung in der Region, und sein langjähriges Engagement ist damit beispielhaft für die Verbundenheit vieler Mitglieder mit ihrer Bank. Zweitens können wir mit Stolz feststellen, dass wir in der Vergangenheit offenbar vieles richtig gemacht haben“, sagten die drei Volksbank-Vorstände Volker Klemm, Franz D. Meurers und Carsten Thören in einer Mitteilung.