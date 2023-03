Integration in Mönchengladbach Ehrenamtliche Übersetzer gesucht

Wer Interesse hat, als Sprachmittler tätig zu werden, kann sich per E-Mail an ki-sprachenpool@moenchengladbach.de wenden. Grundvoraussetzungen für dieses Ehrenamt sind die Freude, anderen Menschen mit sprachlichen sowie interkulturellen Kompetenzen zu helfen sowie mehrere Sprachen sprechen zu können. Um in den Laien-Sprachpool aufgenommen zu werden, kommen folgende Anforderungen hinzu: die Volljährigkeit, ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis ohne Eintrag, die Bereitschaft an einer kostenlosen Grundqualifizierung teilzunehmen sowie der Wille, zwei kostenfreie Fortbildungen im Jahr zu absolvieren. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.stadtmg.de/KI zu finden.