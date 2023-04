Mittagstisch in Mönchengladbach Sie sorgen im Arbeitslosenzentrum für volle Teller

In der ersten Reihe wollen die Helferinnen auch gar nicht stehen. „Mir kommt es darauf an, den Menschen zu helfen“, sagt Daumann. Seit fünf Jahren ist sie jetzt im ALZ aktiv. Aus der Zeitung habe sie erfahren, dass im ALZ immer etwas zu tun sei. „Reden bringt die da auch nicht weiter, also tue ich etwas“, hatte sie sich damals gedacht. Eigentlich wollte die heute 74-Jährige als frühere Industriekauffrau im Büro mithelfen. Und dann sei ihr klar geworden, dass ihre Hilfe in der Küche dringender benötigt wird. Seitdem putzt und schält sie immer mittwochs Obst und Gemüse, zum Beispiel für den Obstsalat als Dessert. Und sie freue sich riesig, wenn sie sehe, wie es den Leuten schmeckt, sagt Daumann.