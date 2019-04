Mönchengladbacher Start-up : Rheydter Bonbons auf asiatischer Süßwaren-Messe

Rheydt/Singapur Die Ehren Zuckerwarenfabrik war bei der „Cafe Asia“.

Die Ehren Zuckerwarenfabrik ist eine kleine Manufaktur in Rheydt, die traditionelle Hartkaramellen herstellt. Durch die Förderung des NRW-Wirtschaftsministeriums bekamen Inhaber Valentin Wessels und seine Partnerin Melissa Strecker nun die Möglichkeit, sich bei der Fachmesse „Cafe Asia“ in Singapur zu präsentieren. Der Titel der Messe ist bezeichnend für den aufstrebenden Markt für Coffeeshops sowie den boomenden Handelsmarkt in Asien. Denn obwohl Kaffee in Asien angebaut wird, gibt es erst seit einigen Jahren Kaffee-Getränke wie man ihn aus Cafés kennt.