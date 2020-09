Kostenpflichtiger Inhalt: Gärten in Mönchengladbach : Das Paradies von Günhoven ist vier Hektar groß

Foto: bauch, jana (jaba) 15 Bilder So schön ist der Garten von Ehepaar Wolf in Günhoven

Mönchengladbach Die Aktion „Offene Gartenpforte“, die Besuche in Privatgärten ermöglicht, fällt wegen der Pandemie aus. Das Ehepaar Wolf in Günhoven sieht in seinem Garten Platz genug, um Abstandsregeln einzuhalten und lässt angemeldete Gäste ein.