Marathon-Duo aus Mönchengladbach „Es ist die Leidenschaft, die uns zum Laufen anspornt“

Solche zuletzt erlebten Klimakontraste könnten stärker kaum sein: „Ende Dezember sind wir bei minus 15 Grad im norwegischen Tromsø am Polarkreis gelaufen, im Januar bei 20 Grad plus auf Madeira, und zuletzt sind wir nahe der Tempelanlage von Angkor Wat in Kambodscha bei 33 Grad in drückend schwüler Dschungelluft gestartet.“ Bernd Meisterling-Riecks (64) und seine Frau Erika Riecks (67) verlassen ihre Wohnung in Hardterbroich oft und gern, um auf große Marathon-Tour zu gehen – und zwar in aller Welt. Derzeit blicken die Riecks auf über 260 absolvierte Finishs in der Königsdisziplin der Leichtathletik über 42,195 Kilometer zurück. Dazu kommen etliche Ultra-Strecken und Etappenläufe mit Distanzen von 200 Kilometern und mehr.