Brutaler Überfall in Mönchengladbach Ehepaar im eigenen Haus überwältigt und gefesselt

Dass ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden überfallen werden, ist selten, kommt aber immer wieder einmal vor. In Mönchengladbach wurde im Januar ein 71-Jähriger in seiner Wohnung an der Reitbahnstraße überfallen und angegriffen. Im September vergangenen Jahres war es einer 65-jährigen Frau an der Straße Puttschen ähnlich ergangen wie dem Ehepaar in dem aktuellen Fall. Auch sie war in ihren eigenen vier Wänden überfallen und gefesselt worden. Ein Mann und eine Frau hatten sich als Paketboten ausgegeben, die Frau überwältigt und sie anschließend beraubt.