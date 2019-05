OB gratuliert : Ehrenoberbürgermeister Heinz Feldhege ist 90 Jahre

Mönchengladbach Der ehemalige Oberbürgermeister Heinz Feldhege ist 90 Jahre alt geworden. Der amtierende OB Hans Wilhelm Reiners gratulierte ihm im Rathaus Abtei.

„Andere Männer gehen Kegeln oder in die Kneipe. Meiner war halt in der Politik tätig“, hat Lia Feldhege über ihren Heinz gesagt, als die beiden vor zwei Jahren Diamanthochzeit feierten. Das ist ein ebenso humoriges wie liebevolles Unterstatement. Denn Heinz Feldhege hatte bereits viel Politik hinter sich, als er 1984 ehrenamtlicher Oberbürgermeister von Mönchengladbach wurde, um dieses Amt schließlich 13 Jahre zu versehen. 1957 hatte er sich im Jugendwohlfahrtsausschuss erstmals in der Kommunalpolitik engagiert, seit 1963 war er ununterbrochen Ratsmitglied gewesen. Anlässlich seines 90. Geburtstags ist Feldhege jetzt wieder einmal im Rathaus Abtei gewesen – um Glückwünsche vom amtierenden OB Hans Wilhelm Reiners entgegenzunehmen. Lia Feldhege war ebenso dabei wie Tochter Ursula Feldhege-Hendelkes, Enkel Simon Hendelkes und Bürgermeister Michael Schroeren.