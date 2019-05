Vorsitzende der Gladbacher Tafel : Ex-OB Monika Bartsch wird 70

HEHN Ihre berufliche Karriere begann als Lehrerin. 1997 wurde sie Oberbürgermeisterin von Mönchengladbach. In ihre Amtszeit fielen Weichenstellungen für den Nordpark.

Im Internet-Personenlexikon „Who is Who“ taucht sie zwischen Kurt Bartsch („Drehbuchautor der ZDF-Familienserie „Unser Lehrer Doktor Specht“) und Rudolf Hans Bartsch („Erzähler von liebenswürdigen Romanen“) auf. Und mit dieser Platzierung wirkt Monika Bartsch wie ein Fremdkörper. Denn als „deutsche Politikerin“ und ehemalige Oberbürgermeisterin von Mönchengladbach war sie wahrlich nicht in einer Unterhaltungsbranche tätig. Und es ist keine liebenswürdige Fiktion, der sie sich als „1. Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel“ seit 2007 widmet. Es sind Menschen am Existenzminimum, die sie gemeinsam mit mehr als 100 Helfern mit Lebensmitteln versorgt. Obwohl seit mehr als zehn Jahren nicht mehr Oberbürgermeisterin, kennt Monika Bartsch noch keinen Ruhestand – auch wenn sie heute ihren 70. Geburtstag feiert.

Leicht hätte sie es sich auch schon 1998 machen können. Da wurde die Kommunalverfassung in Nordrhein-Westfalen geändert. Aus ehrenamtlichen Oberbürgermeistern mit vielen repräsentativen Pflichten wurden Chefs der Stadtverwaltungen, die eine Behörde mit mehreren Tausend Mitarbeitern zu führen hatten. Es gab damals einen „Familienrat“ im Hause Bartsch, dann entschloss sie sich, auch vor dem ganz anderen Zuschnitt ihrer bis dahin ehrenamtlichen Tätigkeit nicht zurückzuschrecken – auch nicht, als sie sich dann in einer Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Klaus Schäfer durchgesetzt hatte.

Politisierende Lehrer sind nichts Ungewöhnliches, aber nicht alle werden in ihren Karrieren in öffentlichen Ämtern vor so ungewöhnliche Aufgaben gestellt wie Monika Bartsch. Und auch nicht jeder Bürgermeister sieht sich plötzlich mit einem 160 Hektar großen ehemaligen Militärgelände versehen, das die Stadt mit Leben, Unternehmen und Einrichtungen füllen kann. In Monika Bartschs Amtszeit fielen grundlegende Planungen für ein solches Gelände, Es heißt Nordpark und wurde unter anderem mit einem nagelneuen Bundesliga-Stadion und einem Hockey-Park besiedelt, in dem 2006 eine Weltmeisterschaft über den Rasen ging.