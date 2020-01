Diamantene Hochzeit : 60 Jahre Eheglück dank der Bellermühle

Gerda und Heinz Gruschinski feiern heute, am 23. Janaur, ihre Diamantene Hochzeit. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Hallenbad als Kontaktbörse – bei Gerda und Heinz Gruschinski hat es funktioniert. Denn in der Bellermühle trafen sie sich zum ersten Mal.

Gerda Gruschinski wollte sich damals mit zwei Arbeitskollegen einen schönen Tag in der Bellermühle machen. Auch Heinz Gruschinski war mit Freunden in das beliebte Schwimmbad gekommen. Beide hätten wohl nicht gedacht, dort ihre große Liebe zu finden. Doch nachdem der Kontakt durch einen Freund von Heinz einmal hergestellt war, wusste Gerda: Das ist der Richtige. „Ich habe meiner Schwester erzählt, ich habe einen Mann getroffen, mit einem Auto, den heirate ich“, erzählt Gerda. „Das war ein Fiat 500“, wirft Heinz ein und beide lachen. Ein Jahr später, am 23. Januar 1960, war es dann soweit. Gerda und Heinz sagten in der Herz-Jesu Kirche in Pongs ja zueinander.

Gerne denken sie an die gemeinsamen Abende zurück, an denen sie zusammen tanzten. „ Überall wo etwas los war, im Kolpinghaus oder bei anderen Veranstaltungen, sind wir Tanzen gegangen“, sagt Gerda. „Wir haben am besten immer zusammen getanzt. Wenn jemand anders mit uns getanzt hat, hat das nicht so gut geklappt“, ergänzt sie. Das Reisen – ob an die See oder in die Berge – wurde ebenfalls zum gemeinsamen Hobby. Heinz war seit der Jugend beim SC Viktoria Rheydt aktiv: „Ich habe dort bis zu den Alten Herren gespielt.“ Gerda engagiert sich in der Frauengemeinschaft der Gemeinde und ist ehrenamtlich aktiv.

Heinz Gruschinski ist gebürtiger Rheydter, lernte Maschinenschlosser bei Scheidt und Bachmann und arbeitete dann 27 Jahre bei Monforts. Gerda wuchs in Mecklenburg Vorpommern auf und arbeitete auf dem Hof ihrer Eltern. Nach dem Krieg wurde sie mit ihrer Familie aus der Heimat vertrieben und lebte sechs Wochen in Berlin und zehn Monate in Hamburg in sogenannten Durchgangslagern. Die Firma Wienands war auf der Suche nach Arbeitskräften und holte sie nach Mönchengladbach. „Wir bekamen eine Wohnung auf der Kamphausener Höhe. Drei Jahre habe ich dort im Büro gearbeitet“, sagt sie.