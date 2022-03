Einkaufen in Mönchengladbach : Edeka gibt früheren Kaiser‘s-Markt weiter

Edeka Rheindahlen wird jetzt von Familie Reckmann geführt mit (v.l.) Hannah, Christian, Stefan und Claudia Reckmann. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Gut fünf Jahre gehörte der Markt zum Edeka-Konzern. Nun übernehmen die Kaufleute Reckmann. Für die Familie ist es der dritte Markt in Mönchengladbach.

Der frühere Kaiser‘s-Markt an der Hardter Straße in Rheindahlen ist jetzt in neuer Hand. Edeka Rhein-Ruhr hat den Markt nach fünf Jahren an die Kaufleute Stefan und Christian Reckmann übergeben. Das teilte der Konzern mit. Am vergangenen Dienstag übernahmen die neuen Inhaber nach einer Inventur den Markt.

Der Edeka an der Hardter Straße ist bereits der dritte Standort der Kaufmannsfamilie. 1980 startete Stefan Reckmann mit seinem ersten Edeka an der Dahlener Straße. Sein Sohn Christian stieg 2010 nach seinem Studium zum Handelsbetriebswirt in das Familienunternehmen ein. Gemeinsam eröffneten sie vier Jahre später ihren zweiten Standort an der Badenstraße in Mönchengladbach. „Unsere Familie versorgt Mönchengladbacher seit mehr als 40 Jahren mit frischen Lebensmitteln. Wir sind eng vor Ort verwurzelt und freuen uns umso mehr, den Edeka an der Hardter Straße mit einem eingespielten Team weiterzuführen“, wird Christian Reckmann in der Mitteilung zitiert. Die Mitarbeiter bleiben alle im Betrieb. Der Markt ist rund 1000 Quadratmeter groß, verkauft werden rund 16.000 Produkte.

Die letzten Mönchengladbacher Märkte der früheren Supermarkt-Kette Kaiser‘s-Tengelmann sind bereits seit spätestens 2017 Geschichte. Edeka hatte Kaiser‘s zuvor übernommen, aber nicht alle Märkte blieben auch bestehen. In Lürrip eröffnete eine Penny-Filiale, in Windberg ein Rewe. Und in Bettrath, Rheindahlen und Hardt folgte jeweils Edeka auf Kaiser’s. Die Märkte haben wichtige Nahversorger-Funktionen.

Über mehrere Jahre waren die alten Kaiser‘s-Märkte in Etappen geschlossen worden, weil sich Kaiser‘s-Tengelmann gegen den hohen Druck und die große Konkurrenz im Lebensmittel-Einzelhandel nicht hatte behaupten können. 2014 schloss Kaiser‘s drei der damals noch zehn Märkte, über die Jahre folgten weitere bis zur Übernahme. Edeka konnte den Konkurrenten nur durch eine umstrittene Ministererlaubnis des damaligen Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel übernehmen.

(angr)