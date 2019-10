Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Mönchengladbach : Die ersten E-Scooter sind in der Stadt

Das sind die E-Scooter des Anbieters Tier. Am Bismarckplatz waren am Mittwoch drei von ihnen aufgestellt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Anbieter Tier hat am Mittwoch knapp 100 Elektro-Tretroller im Stadtgebiet aufgestellt. In zwei Wochen will die NEW mit ihren E-Rollern folgen.