Flucht nach Unfall E-Scooter-Fahrer stößt Fußgänger gegen Arm

An der Wickrather Straße in Mönchengladbach-Geistenbeck ist es am Mittwoch, 26. Juni, um 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem 41-jährigen Fußgänger gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der Fußgänger erlitt eine leichte Verletzung; der Unbekannte auf dem E-Scooter flüchtete vom Unfallort.