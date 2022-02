Trunkenheitsfahrt in Mönchengladbach : E-Scooter-Fahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Trunkenheitsfahrt in Mönchengladbach

Die Mönchengladbacher Polizei hat an der Bismarckstraße einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Foto: dpa/Jonas Güttler

Mönchengladbach Als die Polizei den 20-jährigen aus Düsseldorf anhielt, schwankte er stark. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Immer wieder erwischt die Mönchengladbacher Polizei E-Scooter-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss stehen. Bei solchen Trunkenheitsfahrten hat es auch schon Verletzte gegeben. Am vergangenen Wochenende ist der Polizei erneut ein E-Scooter-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin: Das Führen von E-Scootern unter Alkoholeinfluss ist nicht nur gefährlich, sondern unterliegt denselben Gesetzen wie Trunkenheitsfahrten mit Kraftfahrzeugen jedweder Art (zum Beispiel Autos).

Den Beamten war der 20-jährige Düsseldorfer gegen 4 Uhr in der Nacht zu Samstag an der Bismarckstraße aufgefallen. Sie hielten ihn an. Bei der Kontrolle schwankte er und wirkte stark alkoholisiert. Ein Vortest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.