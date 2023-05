Mönchengladbach ist Modellkommune So werden E-Roller von Bolt für Blinde „sichtbar“

Das Ärgernis über unachtsam geparkte E-Roller ist so alt wie das Kleinstfahrzeug selbst. Wenn sie mitten auf dem Gehweg stehen, werden sie aber nicht nur zum Hindernis für Menschen im Rollstuhl oder Personen mit Kinderwagen. Für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung können E-Roller tückische Stolperfallen sein, wenn diese falsch abgestellt wurden oder umgefallen sind. Von den drei Mietunternehmen für E-Roller in Mönchengladbach – Tier, Lime und Bolt – wagt eines nun einen Vorstoß: Zusammen mit dem Unternehmen RTB realisiert Bolt derzeit ein akustisches Warnsystem. In Mönchengladbach und sieben weiteren Städten wird dieses sukzessive implementiert. Weitere Großstädte sollen folgen.