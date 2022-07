Raub in Mönchengladbach : Duo bestiehlt Mann am Marienplatz und verletzt ihn

Duo bestiehlt Mann am Marienplatz und verletzt ihn

Raub in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 41-Jährige wurde von einer Frau angesprochen, die plötzlich Pfefferspray versprühte. Als sie dann mit seinem Fahrrad floh und der Mann ihr folgen wollte, wurde er geschlagen.

An der Dahlener Straße/ Ecke Marienplatz haben zwei Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, das Fahrrad eines 41-Jährigen geraubt und ihn dabei verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Nach eigenen Angaben war der 41-Jährige gegen 1.50 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Marienplatz zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs. Dort sei er von einer Frau angesprochen worden, die in Begleitung eines Mannes gewesen sei.

Unter einem Vorwand habe die Frau ihn dazu gebracht, sich umzudrehen. Als er wieder in ihre Richtung geschaut habe, habe die Frau Pfefferspray in seine Richtung gesprüht und sei dann auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren. Als der 41-Jährige versuchte, hinter ihr herzulaufen, habe der Mann ihn angegriffen und gegen den Kopf geschlagen. Als er zu Boden gefallen sei, sei das Duo mit dem Fahrrad in Richtung Vierhausstraße geflüchtet. Der 41-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.