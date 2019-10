Schwere Folgen nach Streit in Mönchengladbach : Prozesse nach Bierglaswurf mit bösen Folgen

Mönchengladbach/Düsseldorf Ein Mann soll 80.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Er möchte, dass seine Haftpflichtversicherung dafür aufkommt.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird sich am kommenden Dienstag, 15. Oktober, mit einem Fall aus Mönchengladbach beschäftigen, der sich auf eine Tat bezieht, die bereits am 1. Mai 2011 geschah. In jener Nacht stritten sich mehrere junge Männer vor einem Lokal in der Altstadt von Mönchengladbach. Ein damals Jugendlicher warf plötzlich ein Bierglas und traf einen Kontrahenten mitten im Gesicht. Beim diesem brachen mehrere Gesichtsknochen, seine Brille ging zu Bruch und Splitter drangen in das linke Auge ein, so dass das Opfer auf diesem Auge erblindete.