Bildung in Mönchengladbach: Duales Studium an Liebfrauenschule

Mönchengladbach Das Berufskolleg verfügt über insgesamt sechs Bildungs- und Ausbildungsgänge.

Die Bischöfliche Liebfrauenschule an der Bettrather Straße 20 öffnet ab Freitag, 8. Februar, ihre Türen für Schüler, die sich zum neuen Schuljahr 2019/20 für einen ihrer Bildungsgänge anmelden wollen. Davor bietet das Berufskolleg am Dienstag, 22. Januar, 17 Uhr, noch einmal Beratungen und Informationen zu allen ihren Schulformen, ab 19 Uhr zum Beruflichen Gymnasium für Gesundheit/ Erziehung und Soziales an.

Die Liebfrauenschule verfügt aktuell über insgesamt sechs Bildungs- und Ausbildungsgänge, in denen Schülerinnen und Schüler in der Fachoberschule für Gesundheit und Soziales in zwei Jahren die Fachhochschulreife oder am Beruflichen Gymnasium für Gesundheit / Erziehung und Soziales in drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit beruflichen Kenntnissen erwerben. Darüber hinaus besteht das Angebot von vier Berufsabschlüssen: staatlich anerkannter Erzieher, Heilerziehungspfleger, staatlich geprüfter Kinderpfleger und Sozialassistent. Alle Berufsausbildungen vermitteln zusätzlich die Fachhochschulreife oder die Fachoberschulreife. Zum neuen Schuljahr startet ein weiteres Erstsemester des Dualen Studienganges. Aufgrund einer Kooperation mit der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Köln, können interessierte Absolventen mit Abitur oder Fachhochschulreife neben der klassischen Berufsausbildung an der Bischöflichen Liebfrauenschule den dualen Studiengang mit der Doppelqualifikation „staatlich anerkannter Erzieher“ und „Kindheitspädagoge B.A.“ absolvieren.