Flughafen Mönchengladbach Wie Drohnen-Piloten geprüft werden

Der Flughafen Mönchengladbach (MGL) ist für die Droniq GmbH kein Neuland. Schon 2021 hat das Unternehmen, das sich unter anderem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Dienstleistungen für Drohnen und andere Luftfahrzeuge in Europa spezialisiert hat, am MGL an einem Forschungsprojekt mitgewirkt. Das Projekt mit dem Namen „SkyCab II“ soll die Grundlage für einen zeitgleichen Flugbetrieb von bemanntem und unbemanntem Flugverkehr auf einem Flugplatz schaffen. Jetzt etabliert sich Droniq mit einem neuen Betätigungsfeld in Mönchengladbach.