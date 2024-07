Unternehmen in Mönchengladbach Germandrones lässt sich am Flughafen nieder

Gemeinsame Folge-Forschungsprojekte zur Integration unbemannter Flugsysteme in den aktiven Luftraum laufen aktuell am Flughafen. Beim Projekt „Skytrackplus“ geht es vor allem um die Entwicklung publizierbarer und kontrollierter Flugverfahren für Flugtaxis und Drohnen. Konkret wird es in dem Drohnenlogistik-Projekt: Erprobt wird, medizinische Proben vom Krankenhaus zum Labor zu transportieren. Auch andere, unter Umständen zeitkritische Fälle sind denkbar, bei denen der schnelle Transport per Drohne Leben retten kann. Zudem können Drohnen Rettungshubschrauber oder Kleinflugzeuge klimaneutral ergänzen und entlasten die Innenstädte von Autoverkehr.