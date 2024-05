Bilanz in Mönchengladbach Wie der Flughafen aus der Verlustzone kommen soll

Weniger Starts und Landungen, aber auch weniger Verluste – so lässt sich die Jahresbilanz des Mönchengladbacher Flughafens zusammenfassen. In Zahlen bedeutet dies, dass es 2023 einen Rückgang um 9,7 Prozent auf nun noch 42.088 Flugbewegungen am Airport MG-L gegeben hat. Die Erlöse stiegen leicht um 2,9 Prozent auf gut 3,9 Millionen Euro. Aber auch die Aufwendungen wuchsen um 1,9 Prozent auf rund 4,9 Millionen Euro. Unterm Strich blieb so ein Jahresminus von rund 960.000 Euro, wie die Flughafengesellschaft in ihrer am Montag vorgelegten Jahresbilanz ausweist. Das Defizit schrumpfte somit leicht um etwa 16.000 Euro und liegt zum zweiten Mal infolge leicht unter der Million-Marke.