Jägerschaft in Mönchengladbach : Drohnen der Jäger retteten 66 Rehkitze vor dem Mähtod

Jägerschaft in Mönchengladbach

Ein gerettetes Rehkitz in einer Transportbox. Foto: Walter Coenen

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Jägerschaft zog bei ihrer Versammlung Bilanz des vergangenen Jahres, wählte den Vorstand neu und spendete an den Verein Zornröschen.

Pandemiebedingter Verzicht auf traditionelle Jagdhornklänge, gehöriger Abstand an den Besuchertischen, kurz und knapp gehaltene Regularien gaben dem rekordverdächtig kurzen Jahrestreff der Kreisjägerschaft im Gasthof Loers den Rahmen. Dabei standen Vorstandswahlen im Mittelpunkt: Vorsitzender Udo Röbling wurde dabei genau wie Schriftführer Jürgen Schöttler einstimmig im Amt bestätigt. Neu gewählt wurden Dirk Brauner (stellvertretender Vorsitzender) und Dirk Brögger (Kassierer). Dirk Mücke wurde als Obmann für das jagdliche Schießen gewählt.

Der Verein zeigte sich im Bericht des Kassierers Stephan Ingenmey als wirtschaftlich gesund. Auch dadurch geriet die Entlastung des alten Vorstandes beinahe zur Formsache. Die 385 starke Mannschaft der Grünrocke sparte nicht mit Beifall für die durch Covid-19 in allen Bereichen beeinträchtigten Vereinsaktivitäten in den vergangenen Monaten und für die Arbeit der Führungsmannschaft.

Ein Höhepunkt dabei war die Arbeit zweier Jäger-Teams bei der Kitzrettung durch Einsatz von Drohnen. 66 Kitze konnten im Frühjahr so vor dem Mähtod bewahrt werden. Trotz eines Parforcerittes durch die Regularien wollten die Jäger aus Mönchengladbach auf eine liebgewonnene Tradition nicht verzichten. Diesmal überreichte der Jägerchef eine Spende an den Verein Zornröschen. Deren Vorstandsfrau Iljana Heine-Schmitt bedankte sich persönlich: „Die Spende hilft uns bei den Bemühungen zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen.“

Etliche Waidmänner wurden mit Verdienst- und Treuenadeln ausgezeichnet. Hermann Kraemer erhielt die Verdienstnadel in Bronze des Deutschen Jagdverbandes; Werner Stops wurde vom Landesjagdverband NRW gleichfalls für seine Arbeit in der Jungjägerausbilddung mit der Verdienstnadel in Silber geehrt.