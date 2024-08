Durchsuchung in Mönchengladbach-Rheydt Drogenfahnder finden Cannabis-Plantage mit mehr als 1000 Pflanzen

Dies ist bereits die dritte Cannabis-Plantage, die in diesem Jahr von der Polizei in Mönchengladbach gefunden wurde. Im Januar war eine bei einer groß angelegten Razzia in einer Rheydter Wohnung entdeckt worden. Durchsuchungen hatte es nicht nur in Mönchengladbach gegeben, sondern auch in Höxter, wo ebenfalls Cannabis-Pflanzen gezüchtet wurden. Die Ermittler waren einem international agierenden Drogenring auf die Spur gekommen. Sichergestellt wurden nicht nur die zwei Cannabis-Plantagen mit je circa 600 Pflanzen, sondern auch abgepackte Betäubungsmittel im Kilogrammbereich, Waffen, eine fünfstellige Summe Bargeld sowie sieben Autos. Aufgefallen war den Ermittlern unter anderem der enorme Stromverbrauch in dem Rheydter Gebäude, der auf eine mögliche professionelle Cannabis-Aufzucht hinwies. Es gab mehrere Festnahmen. Vier Männern wird im August der Prozess gemacht.