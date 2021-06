DRK in Mönchengladbach : Darum lohnt sich das Blutspenden

Wegen Corona findet die Ehrung beim Blutspende-Termin statt: Berthold Nielsen (v.li.), Petra Evertz, Jürgen Wassenberg und Marlies Jansen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Jürgen Wassenberg hat in seinem Leben schon über hundertmal Blut gespendet und wurde nun vom DRK dafür geehrt. Er verrät, warum es auch gut für seine Gesundheit ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Peltzer

Gelassen füllt Jürgen Wassenberg an diesem Tag den Fragebogen aus, den jeder Blutspender vor dem Spenden bekommt. Der 72-Jährige macht das an diesem Tag in der Luise-Vollmar-Realschule im wahrsten Sinne des Wortes schon zum hundertsten Mal. Für seine treuen Blutspende-Dienste wird er deswegen an diesem Tag ausgezeichnet: Mit einer Urkunde und einer goldenen Stecknadel wird er vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) geehrt.

Jürgen Wassenberg spendet bereits seit den 1980er-Jahren regelmäßig Blut. Er verrät: „Wir haben damals mit ein paar Kollegen von der Deutschen Post beschlossen, Blutspenden zu gehen. Und das haben wir dann auch regelmäßig zusammen gemacht.“ Damals war Wassenberg Anfang 30, und das Blutspenden machte ihm nichts aus: „Wir sind danach dann mit der Clique immer noch ein Bierchen trinken gegangen“, erinnert sich der langjährige Blutspender. Seitdem ist er immer dabei geblieben.

Mit 72 Jahren ist er mittlerweile der Einzige aus der Clique von damals, der noch Blut spendet, erzählt er: „Die anderen dürfen oder wollen alle mittlerweile nicht mehr.“ Er selbst plane aber, noch so lange weiter zu machen, wie er könne. Denn eine Altersgrenze nach oben gibt es beim Blutspenden nicht, sagt Petra Evertz vom Deutsche Roten Kreuz: „Einige haben im hohen Alter auch gesundheitliche Probleme und müssen zum Beispiel Tabletten nehmen. Wir haben aber viele alte Hasen, die lange dabei bleiben.“

Bei jeder Spende wird ein halber Liter abgezapft. Für Jürgen Wassenberg kommen bei über 100 Spenden in fast 40 Jahren so über 50 Liter Blut zusammen. Der Rentner sieht aber auch den Vorteil für sich, den die Blutspenden mit sich bringen. „Das ist eine Win-Win-Situation. Das Deutsche Rote Kreuz bekommt mein Blut, und für meine Gesundheit ist das auch gut“, erklärt der 72-Jährige. Denn regelmäßiges Blutspenden senkt den Blutdruck, weiß der langjährige Spender. „Das ist besser, als irgendwelche Tabletten für den Blutdruck zu nehmen.“ Der erfahrene Blutspender findet: „Jeder, der kann, sollte Blut spenden gehen, und so anderen und auch der eigenen Gesundheit etwas Gutes tun.“

Ironischerweise darf er an diesem Tag zum ersten Mal nicht spenden, weil sein Blutdruck zu hoch ist: „Das ist das erste Mal in all den Jahren, dass ich nicht spenden darf“, sagt der 72-Jährige etwas enttäuscht. Vielleicht liegt es an diesem Tag auch an der ganzen Aufregung. Ansonsten sei in all den Jahren immer alles glatt gelaufen.

Kreislaufprobleme, die nach dem Spenden schon mal des öfteren auftauchen können, kennt Wassenberg nicht. Nur einmal habe es eine kleine Komplikation gegeben, erinnert er sich: „Da wurde die Nadel aus Versehen durchgestochen, und das Blut lief ins Gewebe den ganzen Arm runter bis in die Hand.“ Nach 14 Tagen sei der Bluterguss aber wieder verschwunden.

Obwohl er an diesem Tag nicht spenden kann, wird Wassenberg mit einer Spendertüte voll mit Leckereien entlassen: „Ich versuche es einfach beim nächsten Termin wieder“, sagt er. Normalerweise gibt es nach dem Spenden noch ein Buffet, und die Spender können zusammen sitzen und erzählen: „Ohne Corona ist das alles ein bisschen gemütlicher.“ Allerdings haben die Corona-Bedingungen auch Vorteile, findet er. Dadurch, dass es feste Termine gebe, müsse man nicht mehr lange warten und anstehen.