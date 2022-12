Jüdisches Fest in Mönchengladbach Dritte Chanukka-Kerze feierlich im Rathaus Abtei entzündet

Chanukka heißt das achttägige Lichter- und Freudenfest, das jährlich im Winter Juden auf der ganzen Welt feiern. Es erinnert an die Geschichte ihrer Tempel in Jerusalem, an die Befreiung ihres Volkes von griechischer Herrschaft und an ein Lichtwunder. Das soll sich zur Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 3597 jüdischer Zeitrechnung (164 v. Chr.) ereignet haben. Nach der Legende soll nach der Rückeroberung nur Öl für einen Tag für den Leuchter vorhanden gewesen sein. Am Ende reichte das Öl jedoch für acht Tage und symbolisiert seitdem Hoffnung und Zuversicht. In Erinnerung an das Öl-Wunder hat der Chanukkaleuchter acht Arme und einen sogenannten Diener, mit dem die Kerzen angezündet werden. So wird jedes Jahr acht Tage und Nächte lang gefeiert. Angezündet werden acht Kerzen, für jede Nacht eine.