Geburten in Mönchengladbach : Drillinge in der Rheydter Kinderklinik

Drillinge in der Rheydter Kinderklinik

Geburten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Melina, Amelia und Tommy heißen die ersten Drillinge, die in diesem Jahr im Elisabeth-Krankenhaus das Licht der Welt erblickt haben.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Schon sechs Wochen vor der Entbindung hat Kerstin König nach Angaben des Elisabeth-Krankenhauses ein Zimmer in der Klinik bezogen. Der Grund: Die 31-Jährige erwartete Nachwuchs in ungewöhnlich hoher Zahl, nämlich Drillinge.

Die haben inzwischen das Licht der Welt erblickt. Das Geburtsgewicht lag bei Tommy bei 1590 Gramm, bei Amelia bei 1210 und bei Melina bei 1230 Gramm. Die drei haben einige Wochen auf der Kinderintensivstation verbracht. „Obwohl in der 31. Schwangerschaftswoche geboren, hat es bisher nicht eine schwierige Situation gegeben. Die drei haben eine gute Perspektive“, sagt Prof. Wolfgang Kölfen, Chefarzt der Kinderklinik. Auch Harald Lehnen, Chefarzt der Frauenklinik, ist mit der Entwicklung zufrieden.

Auch wenn es anfangs zu überlegen gab, was nun in Sachen Wohnung und Auto werde, haben sich Vater André und Mutter Kerstin König inzwischen an den Gedanken gewöhnt, drei Kinder auf einen Schlag zu haben, teilte das Elisabeth-Krankenhaus mit. Die Eltern seien sich einig: „Wir missen keine Sekunde. Wir werden das schon meistern.“