Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Dreiste Diebe stehlen 600 Liter Diesel aus Lkw

Der Fahrer hatte den Lastwagen nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Gebäudes Schriefersmühle abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich schätzungsweise 800 Liter Diesel in dem vollen Tank befunden. Als er am Mittwoch gegen 3 Uhr wieder habe losfahren wollen, habe er bemerkt, dass laut der Anzeige im Fahrzeug, der Tank nur noch zu einem Viertel befüllt war und somit etwa 600 Liter Diesel fehlten. Daraufhin habe er den Tank überprüft und festgestellt, dass der Verschluss geöffnet wurde.