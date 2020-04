Grundschulen in Mönchengladbach : Drei weitere Gruppen im offenen Ganztag geplant

Mönchengladbach An den Grundschulen Hardt, Untereicken und an der Hermann-Gmeiner-Grundschule sollen jeweils 25 zusätzliche Plätze entstehen. Die Gruppen werden allerdings nur dann eingerichtet, wenn die Nachfrage entsprechend ist.

Die Zahl der Plätz in der offenen Ganztagsschule für das kommende Schuljahr wächst auf insgesamt 2450. Insgesamt 125 neue Plätze können im Sommer dazukommen, jedenfalls dann, wenn es die entsprechende Nachfrage gibt. Nach den 25 zusätzlichen Plätzen an den Grundschulen Nordstraße und Pahlkestraße können nun auch an der Gemeinschaftsgrundschule Hardt, an der Hermann-Gmeiner-Grundschule und an der katholischen Grundschule Untereicken jeweils eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen eingerichtet werden. Der Hauptausschuss stimmte dem in seiner jüngsten Sondersitzung im Haus Erholung zu. Dafür sollen die neuen Gruppen die Schulräume nutzen, Neubauten sind also nicht geplant. Wie die Stadt betonte, würden die Gruppen allerdings nur dann eingerichtet, wenn die Zahl der tatsächlichen Anmeldungen die Zahl der neu eingerichteten Plätze erreicht – nur dann besteht eben auch Bedarf.