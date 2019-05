Nach Deckeneinsturz : Drei weitere Decken in Mönchengladbacher Grundschule müssen entfernt werden

Foto: dpa/Sascha Rixkens 5 Bilder Decke in Grundschule in Mönchengladbach eingestürzt.

Mönchengladbach Am Dienstagmittag war in einer Grundschule in Mönchengladbach die Zwischendecke eines Klassenzimmers herabgestürzt – in ein leeres Klassenzimmer. Mindestens drei weitere Decken sind einsturzgefährdet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Einsturz einer Decke im Klassenzimmer einer Mönchengladbacher Grundschule haben Gutachter und Statiker das Gebäude geprüft. Nach einer ersten Besichtigung steht nun fest: Mindestens drei weitere Decken, die ähnlich konstruiert sind, müssen laut Stadt in dem Gebäude entfernt werden. Die Statiker haben bisher aber nur das Erdgeschoss prüfen können – das Obergeschoss wird am Donnerstag begutachtet. Insgesamt befinden sich in dem Gebäude zwei Klassenräume, vier Aufenthaltsräume, drei Büros und das Lehrerzimmer.

Zur Ursache des plötzlichen Einsturzes der Zwischendecke kann laut Stadt noch nicht viel gesagt werden. Infrage kommen laut einem Stadtsprecher drei Möglichkeiten: Entweder handelt es sich um Materialermüdung, um unsachgemäßen Einbau, oder aber zur Zeit des Einbaus in den Achtzigerjahren könnte es andere Baustandards als heutzutage gegeben haben.

Bei den Zwischendecken handelt es sich um sogenannte Akustikdecken, die unter der normalen Zimmerdecke angebracht werden, um die Lautstärke im Klassenzimmer zu senken. Die eingestürzte Decke bestand aus rechteckigen Platten aus einer Art Pressspan, die in ein Metallkonstrukt eingelegt waren. Darunter waren Lampen angebracht. Etwa zwei Drittel dieser wenige Zentimeter dicken Platten sind laut Stadt heruntergefallen. „Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Kinder und Lehrer hatten Glück im Unglück“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Speen.

Die Stadt geht davon aus, dass der Unterricht auch Anfang nächster Woche nicht in diesen Räumlichkeiten stattfinden kann. Nun wird geschaut, ob die Schüler im angrenzenden Neubau unterrichtet werden können oder aber auf nahegelegene Schulen ausweichen müssen.

(mre)