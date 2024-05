Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach · Weil es in der Nacht zum 1. Mai in einer Erdgeschoss-Wohnung brannte, war für andere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lürrip der Fluchtweg nicht frei. Die Retter der Feuerwehr waren zur Stelle.

01.05.2024 , 11:19 Uhr

Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden des 1. Mai 2024 bei einem Brand in Lürrip im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

(RP) Mit einem Schrecken begann für Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Zeppelinstraße der Feiertag: Um 4.26 Uhr meldete Angaben der Feuerwehr zufolge ein Anrufer aus dem Wohnhaus in Lürrip einen Brand in dem Gebäude und dass er nicht mehr eigenständig die Wohnung verlassen könne. Das Treppenhaus sei bereits verraucht. Als die Einsatzkräfte eintrafen, machten sich bereits mehrere Personen an Fenstern bemerkbar, auch ihnen war offenbar durch den starken Brandrauch der Fluchtweg über das Treppenhaus nicht möglich. Auslöser war ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses, deren Bewohner die Räume hatte selbstständig verlassen hat können. Drei Trupps mit Atemschutz konnten alle Bewohner des Hauses retten. Ein Mensch wurde über eine Drehleiter gerettet, zwei weitere Bewohner wurden mit Brandfluchthauben durch den Treppenraum ins Freie geführt. Parallel wurde der Brand im Erdgeschoss bekämpft. Das gelang schnell, so dass das Feuer auf diese Wohnung begrenzt blieb. Drei Menschen mussten wegen Rauchgasinhalationen in Krankenhäuser transportiert werden. Das gesamte Wohnhaus wurde anschließend entlüftet. Nurt die Brandwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Zeppelinstraße war im Bereich der Einsatzstelle vollgesperrt. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, vier Rettungswagen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

