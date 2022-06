Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Drei Verletzte nach Brand in Hotel

Mönchenglabach Das Feuer brach in der Sauna aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für dessen Landung wurde die Hohenzollernstraße gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr läuft noch.

Im Mercure Hotel an der Hohenzollernstraße in Mönchengladbach ist am späten Mittwochnachmittag, 29. Juni, ein Brand gemeldet worden. Wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage berichtete, gibt es insgesamt drei Verletze. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Landung des Helikopters musste der Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße/Kaldenkirchener Straße gesperrt werden. Auch die anderen beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus.