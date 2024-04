Rettungseinsatz in Mönchengladbach Drei Verletzte bei Kollision von mehreren Autos

Die Feuerwehr ist am Freitag, 12. April, gegen 13 Uhr zur Waldnieler Straße gerufen worden. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge im Bereich einer Straßenkreuzung miteinander kollidiert. Die vor Ort anwesenden Ersthelfer verhielten sich laut Feuerwehr vorbildlich. Sie setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten alle Autoinsassen notfallmedizinisch. Drei der vier beteiligten Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Kliniken transportiert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeugbatterien ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Waldnieler Straße wurde für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen und der Unfallaufnahme im Bereich der Einsatzstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr von der Polizei umgeleitet.