Wirtschaft in Mönchengladbach : Start-ups lernen das Gladbacher Gründer-Ökosystem kennen

Yusuf Ismail und Elvira Sakiri haben die erste der neuen Gründer-WGs in Rheydt bezogen. Foto: WFMG/Engelkes Fotowelt

Mönchengladbach Drei junge Unternehmen haben das „Startup.Starterkit.MG“ gewonnen. Das heißt: Sie konnten in eine der mietkostenfreien Gründer-WGs in der Rheydter Innenstadt einziehen, nämlich in den „Zwischenraum“ in der Hauptpassage.

Die Stipendiaten sind SwarmTech Industries (Yusuf Ismail, ein südafrikanischer Studierender der Hochschule Rhein-Waal), Teils_mit_X aus Kopenhagen (die Mönchengladbacherin Kristina Mituzaite und der Bulgare Viktor Yotov) sowie El Visar aus Essen (Elvira Sakiri, eine gebürtige Serbin). Ihre Geschäftsideen reichen von Drohnen-Schwärmen über eine „Online-Bibliothek der ungenutzten Dinge“ bis hin zu einer intelligenten Handtasche.

Der Digitalisierungs- und Gründerverein nextMG, der seinerzeit die Idee zu den Gründer-WGs entwickelt hatte, zählt mit der städtischen Wirtschaftsförderung (WFMG) und Entwicklungsgesellschaft (EWMG) zu den Initiatoren. Die EWMG stellt die Wohnungen bereit, die WFMG übernimmt neben der Gesamtkoordination sowie Themen rund um Kommunikation, Matching, Events und Netzwerkarbeit auch die Anmietung der Arbeitsplätze. „Wir haben einen separaten Raum eigens für die Startups eingerichtet und freuen uns, ihnen für die Dauer eines Jahres eine zweite Heimat neben den Wohnungen bieten zu können“, sagt Uli Wateler, Geschäftsführer des Betreibers matchingGenerations. Der Einzug erfolgte zum 1. Mai.