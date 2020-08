Pandemie in Mönchengladbach : Drei Neuinfektionen mit Coronavirus

Pandemie in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mönchengladbacher ist leicht gestiegen. Der Sieben-Tage-Wert sinkt dennoch leicht.

89 Menschen waren am Dienstag, 18. August, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch drei mehr gewesen. Zwar meldete das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen drei neue positive Nachweise (Stand 8 Uhr), weil aber 784 Menschen als genesen gelten (Vortag: 778), ist die Gesamtzahl der aktuell Infizierten gesunken.