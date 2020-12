Corona-Pandemie in Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet am Wochenende drei neue Todesfälle

202 neue positive Nachweise hat es am Wochenende 12./13. Dezember in Mönchengladbach gegeben. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Mönchengladbach Zwei Bewohner in Pflegeheimen und ein Patient in einem Krankenhaus starben an oder mit Covid-19. Alle hatten Vorerkrankungen. Die Zahl der neuen Infektionen stieg am Wochenende 12. und 13. Dezember wieder deutlich an.

Bei den drei Verstorbenen handelt es sich um drei 80, 92 und 62 Jahre alte Gladbacher. Zwei von ihnen lebten in Pflegeheimen, der 62-Jährige verstarb an Covid-19 in einer Klinik, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Vorerkrankungen waren bei allen Personen bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 90 Personen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben.

Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt am Wochenende 202 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sind am Sonntag aktuell 1076 Personen in Mönchengladbach infiziert. Seit März wurde das Virus bei 4577 Gladbachern nachgewiesen. Davon sind 3411 Personen bereits genesen. Am Sonntag befanden sich 2520 Personen in Quarantäne, davon wurden 69 im Krankenhaus behandelt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 173,5. Auch das war wieder ein deutlicher Anstieg.

