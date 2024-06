Zeugensuche in Mönchengladbach Drei Männer schlagen und berauben 26-Jährigen

Drei Männer haben in der Nacht zu Sonntag, 2. Juni, einen 26-Jährigen an der Viersener Straße geschlagen und beraubt. Das meldete die Polizei am Montag. Am Sonntagmorgen hatte sich der 26-Jährige bei einer Polizeistreife an der Blumenberger Straße gemeldet und Angaben zu einem Raubdelikt gemacht. Demnach sei er zu Fuß zwischen 2 und 4 Uhr auf der Viersener Straße auf Höhe des Minto-Parkhauses unterwegs gewesen. Dort seien ihm dann drei Männer entgegengekommen, die ihn aggressiv angesprochen und angepöbelt hätten. Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in deren Verlauf er auch geschlagen worden sei. Als er weggelaufen und gestürzt sei, habe ihm einer der Männer das Portemonnaie mit Geld und persönlichen Dokumenten aus der hinteren Hosentasche entwendet. Anschließend habe sich die Gruppe entfernt.