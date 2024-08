Zeugensuche in Mönchengladbach Drei Männer greifen 20-Jährigen mit Reizgas an

An der Rathenaustraße in Gladbach haben drei Männer am Donnerstag, 1. August, um 1 Uhr nachts einem 20-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht und ihm sein Handy geraubt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 20-Jährige dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.