Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Männer berauben und verletzen 24-Jährigen

Mönchengladbach Die Angreifer schlugen mit der Faust zu und zogen ihr Opfer auf dem Asphalt hinter sich her. Die Verletzungen des 24-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Drei Männer haben am Donnerstag gegen 17 Uhr an der Luisenstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Westend einem 24-Jährigen sein Geld geraubt und ihm dabei unter anderem durch Faustschläge Verletzungen zugefügt. Das teilte die Polizei mit.

Der 24-Jährige war nach eigenen Angaben zu Fuß unterwegs zu einer Verabredung und hatte gerade sein Portemonnaie hervorgeholt, um nachzusehen, wie viel Geld er dabei hatte. In Höhe der Alexianerstraße sprachen ihn die drei Männer an und verlangten das Geld in seinen Händen.