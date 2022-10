Telefonaktion mit Mönchengladbacher Ärzten : Kardiologen beantworten Fragen zum Herz

Mönchengladbach Thema Vorhofflimmern: Am Mittwoch, 26. Oktober, stehen drei Ärzte aus Mönchengladbacher Kliniken den RP-Lesern für ihre Fragen am Telefon zur Verfügung.

In Deutschland leiden rund 1,8 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten andauernden Herzrhythmusstörung. Vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung, die manchmal auch ohne größere Symptome auftreten kann. Neben Beschwerden wie Luftnot, Belastungseinschränkung, Angina pectoris, Herzstolpern und Herzrasen besteht auch ein Risiko für einen Schlaganfall . Herzrasen, besonders wenn es plötzlich auftritt, verunsichert viele Menschen.

Aufklärung bietet sich an, um Betroffenen diese Ängste zu nehmen und ihnen Wissen an die Hand zu geben, wie sie mit dem Phänomen umgehen können. Für die Betroffenen ist es eben wichtig, zu wissen, ob diese Rhythmusstörung behandelt werden muss und welche Therapiemöglichkeiten bestehen.

Krankenhäuser in Mönchengladbach : Weniger Behandlungen und Pflegepersonal in Kliniken

Solche Fragen wollen drei Mönchengladbacher Herzspezialisten RP-Lesern am Mittwoch, 26. Oktober, beantworten: Professor Jürgen vom Dahl, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Maria Hilf, Mirja Neizel-Wittke, Chefärztin der Kardiologie der Städtischen Kliniken Mönchengladbach, und Professor Lars Lickfett von der Gemeinschaftspraxis für Kardiologie und Pneumologie, die mit dem Bethesda-Krankenhaus kooperiert, stehen telefonisch und per E-Mail für Fragen zum Vorhofflimmern, aber auch zu anderen Fragen rund ums Herz zur Verfügung. So funktioniert die Beratungsaktion: Telefonisch sind die Experten am Mittwoch, 26. Oktober, zwischen 15 und 16 Uhr unter den drei Rufnummern 02161 244151, 02161 244152 und 02161 244153 zu erreichen.