Drei Raubdelikte in Mönchengladbach : Jugendliche rauben 37-Jährigen Geld und Handy

Mönchengladbach Die Polizei meldet drei Raubdelikte in Bonnenbroich-Geneicken und Gladbach. Gesucht werden nun ein junges und ein erwachsenes Diebes-Trio sowie ein Einzeltäter.

Drei Jugendliche haben am Sonntag um 22 Uhr an der Scheulenstraße einen 37-Jährigen beraubt und ihm Geld und sein Handy weggenommen. Dies wurde der Polizei am Montag angezeigt. Laut eigenen Angaben war der 37-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihn drei junge Männer nach Zigaretten fragten. Er habe ihnen darauf seine leere Zigarettenschachtel gezeigt und wollte weitergehen, doch die drei schlugen ihn und hielten ihn fest. Einer von ihnen griff in die Hosentasche des Geschädigten und holte dessen Handy sowie Geld daraus. Dann ließen das Trio den 37-Jährigen los. Alle drei Täter sollen circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und südländisch aussehen. Einer von ihnen trug eine schwarze Winterjacke, eine hellblaue Jogginghose, weiße Schuhe, eine schwarze Sturmhaube und eine schwarze Mütze. Der Zweite trug eine weiße Weste über einem schwarzen Pullover und eine braune Mütze. Der Dritte war schwarz gekleidet.

Ein Mann auf einem BMX-Fahrrad hat am Montag gegen 9.20 Uhr an der Lüpertzender Straße im Vorbeifahren einer 40-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Das teilte die Polizei mit. Nach eigenen Angaben war die Geschädigte als Fußgängerin über die Lüpertzender Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße habe sich ihr von hinten ein Mann auf einem Fahrrad genähert und ihr die Handtasche von der Schulter gerissen. Mit seiner Beute – einer braunen Tasche der Marke Liebeskind – sei er in Richtung Geroweiher davongefahren. In der Handtasche befanden sich unter anderem Geld, Ausweisdokumente und das Handy der 40-Jährigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war erfolglos. Gesucht wird ein eher kleiner Mann, der zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Mütze trug. Auch das BMX-Rad, auf dem er saß, war schwarz.

Bei einem Raub ohne Beute ist ein 24-jähriger Mann am Freitag an der Hindenburgstraße bedrängt und angegriffen worden. Laut Polizeibericht lief der 24-Jährige gegen 13.15 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Goebenstraße entlang. Im Bereich des Vitus-Centers kamen ihm drei Männer entgegen, die sein Handy forderten. Als er das ablehnte, wurde er von einem der Männer körperlich angegangen. Kurz darauf ließ der Täter aber von ihm ab, und die Gruppe entfernte sich zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Das Trio wird folgt beschrieben: Ein Täter ist geschätzt über 30 Jahre alt und hat eine Glatze. Der zwei Mann hat kurze Haare und einen Bart. Der Haupttäter trug eine rot-gelbe Jacke und eine Jeans, eine weitere Person hatte schwarze Kleidung mit einem Fellkragen an, der dritte Mann hatte eine Kappe auf und trug eine schwarze Adidas-Jacke mit weißen Streifen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu allen drei Fällen unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen.

(RP)