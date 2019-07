Aktion Offene Gartenpforte : Frau Klein zeigt ihre liebste Gartenecke

Auch Kohlrabi gedeiht in den Beeten, die Angelika Klein und ihr Mann Marcus in ihrem Holter Garten angelegt haben. Foto: Sven Heß

Gladbach/Holt Fremdes Grün können Besucher am Wochenende bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ erkunden. Drei grüne Oasen in der Stadt machen mit.

Für Angelika Klein gibt es kaum etwas Schöneres, als sich nach einem stressigen Tag in die Ecke hinten in ihrem Garten zu setzen. Auf die Holzbank mit den gemütlichen Sitzkissen. Klein kann Kräuter riechen, und umgeben von hohen Pflanzen ist die Holterin weit weg vom Alltag. Dies ist Angelika Kleins Lieblingsecke. Sie und ihr Mann Marcus Klein möchten den grünen Rückzugort in Holt aber nicht nur für sich behalten. Gäste dürfen bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ am kommenden Sonntag mal selbst auf der Bank sitzen und die Ruhe genießen. Oder vielleicht doch lieber ein paar Johannisbeeren naschen und einem Plätschern an einem kleinen Teich lauschen.

Besucher betreten das Reich der Kleins über einen Mulchweg, der sich um Pflanzeninseln schlängelt. Folgt man ihm weiter, findet man sich auf einer steinernen Baumscheibe wieder. Gartenstühle mit Sitzkissen laden zum Verweilen ein, und der Baum in der Mitte spendet bei strahlendem Sonnenschein genügend Schatten. Am Zaun hängen hölzerne Häuschen – Hotels für Insekten. Schlägt man den Weg nach rechts ein, steht man vor einem liebevoll gestalteten, leicht verwitterten hellblauem Gartenschuppen. Geradeaus, durch einen Heckenbogen, geht es zur Bank in Angelika Kleins Lieblingsecke.

Info Die Adressen der offenen Gärten Zahl Drei Mönchengladbacher Gärten sind bei der Aktion am Wochenende dabei. Teilnehmer BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit, Bismarckstraße 97-99, Samstag, 20. Juli, 12 bis 17 Uhr; Sonntag, 21. Juli, 11 bis 17 Uhr Angelika und Marcus Klein, Gingterkamp 113, Sonntag, 21. Juli, 10 bis 17 Uhr Vera Borzekowski, Kleingartenverein Großheide, Leopold Becker Weg 70, Samstag, 20. Juli, 10 bis 17 Uhr; Sonntag, 21. Juli, 10 bis 17 Uhr

Neun Jahre haben die Kleins ihren Garten schon. Am Anfang glich er einer Lehmwüste. Stück für Stück hat er sich entwickelt. Auf die Frage, ob dies viel Arbeit gewesen sei, antwortet Angelika Klein: „Wenn man etwas gerne macht, ist es eigentlich keine Arbeit, man freut sich darauf.“ Sie und ihr Mann arbeiten oft im Garten. Mindestens zwei Stunden am Tag sei sie dort, schätzt sie. Nur das Unkraut und der Specht nerven mitunter. Der holt sich nämlich die Insekten aus den hölzernen Hotels.

Weitere Möglichkeit bei der Offenen Gartenpforte am Wochenende fremdes Grün kennenzulernen: der mehr als 100 Jahre alte Garten des Kulturzentrums BIS. Das ist sicher kein englischer Garten. Unkraut wird gezupft, der Rasen gemäht. Doch der Rest bleibe sich selbst überlassen, sagt Claudia Uebach-Pott vom BIS-Verein. Während vor dem Kulturzentrum dichter Verkehr über die Bismarckstraße rollt, herrscht im Garten dahinter Ruhe. Die Rasenfläche geht in ein Blumenbeet über, in dem Pflanzen, Büsche und Blumen sprießen. Ein bewachsener Zierbogen aus Metall ist ein nettes Detail. Obwohl das Beet an die alte Steinmauer angrenzt, die den Garten umgibt, lässt es sich auf Pfaden rundherum erkunden.

Die Mauer hielt sogar einige Überraschungen bereit. Als der ehemalige Hausmeister die wuchernden Pflanzen an der Mauer entfernte, entdeckte er dort ein paar alte Steinskulpturen und eine kleine Gruft. Große Bäume zeugen vom Alter des Gartens, besonders eine große Rotbuche bietet Schatten und ihre Blätter ein angenehmes Rauschen im Wind. Ein Pavillon in einer Ecke ist ein gemütliches Plätzchen, von dem sich auch in einem Liegestuhl das Areal überblicken kann.