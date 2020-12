Überfall in Lürrip : Drei Frauen rauben Seniorin aus und stehlen Schmuck

Die ältere Dame wurde in Lürrip überfallen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Lürrip Eine Seniorin ist am Donnerstag, 3. Dezember, von drei Frauen direkt vor der eigenen Haustür überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die 86-Jährige gerade ihr Haus an der Nakatenusstraße verlassen, als die Täterinnen plötzlich vor ihrer Tür standen und sie zurück ins Haus drängten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken