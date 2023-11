Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Drei Einbrüche an einem Tag in Eicken

Ebenso war ein Einfamilienhaus an der Straße „Auf dem Bökelberg" Ziel von Einbrechern: Dort kletterten die Täter zunächst über ein Tor in den Garten, brachen ein Fenster auf und zerstörten anschließend das Glas der Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume, stahlen Geld und entkamen über den Garten vom Tatort.